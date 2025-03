Larry Goldings I Will (Sam First Records/samfirstrecords.com)

Man kennt sein saftiges Hammondorgelspiel von Kollaborationen mit Maceo Parker, Pat Metheny, James Taylor oder Scary Pockets. Dass Larry Goldings aber auch ein fantastischer Pianist ist, der 1997 eine beachtliche Einspielung mit Larry Grenadier und Paul Motian vorlegte, ist darüber etwas in Vergessenheit geraten. Umso schöner, dass Goldings knapp 28 Jahre später wieder ein Piano-Trio-Album veröffentlicht. Auf der Live-Aufnahme aus dem L.A.-Club Sam First versenkt er sich voller Lust und Witz ins Klavier, lässt seine Beeinflussung durch Bill Evans, Oscar Peterson oder Thelonious Monk aufscheinen und zeigt immer wieder seinen eigenen Umgang in der Behandlung von Melodien. Mal harmonisch-heftig verkantet, mal in manischer Rubato-Repetition legt er gemeinsam mit Bassist Karl McComas-Reichl und Drummer Christian Euman die Herzen von Gershwin- oder Beatlesstücken frei. Hoffentlich muss man auf Goldings nächstes Piano-Trio-Album nicht so lange warten!