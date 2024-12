Kilian Kemmer Trio Am Ende der Nacht (GLM/edel)

Ein Pianotrio, wie es sich ein Publikum wünscht, hat der Pianist Kilian Kemmer mit Thomas Stabenow am Bass und Julian Fau am Schlagzeug für dieses Album zusammengestellt – auf zwei Titeln („Durch die Nacht“ und „Fabi 43″) kommt der Saxofonist Matthieu Bordenave hinzu. Kemmer freut sich darüber, dass seine Musik auch von Menschen gehört wird, die sich nicht als Jazzfans begreifen. „Mir geht es um die Schönheit der Musik“, sagt er, „und wenn es dann noch anderen gefällt, bin ich glücklich.“ Dass „Am Ende der Nacht“ vielen gefällt, davon kann man ausgehen, denn einem entspannten Triojazz, bei dem das Schlagzeug leise raschelt und der Bass traumverlorene Akzente setzt, kann wohl kaum jemand widerstehen. Das Info spricht von „unprätentiösem Kammerjazz“. Obwohl das sicher nicht falsch ist, kann man sich Kemmers aktuelle Musik nicht nur in kleinen Clubs – Kemmer denkt an Nächte, „in denen man sich von Bar zu Bar treiben lässt“ –, sondern auch auf großen Bühnen vorstellen.