Keep It On Keep It On (Unit/Membran)

Hans-Joachim Golm ist Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, aber auch ein versierter Jazzpianist. Das Debütalbum seines Quartetts Keep It On hat er mit zwölf Kompositionen bestückt, die bei aller komplexen Harmonik und Rhythmik doch stets leicht ins Ohr gehen. Mit dem Schlagzeuger Pascal Graf, dem Bassisten Lenz Huber und dem griechischen Saxofonisten Yiannis Papayiannis verfügt er über drei Musiker, die seinen Songs den nötigen Druck verleihen und gleichzeitig in der Lage sind, solistische Glanzlichter zu setzen. „Baltic Sea Groove“ lebt von einem verschachtelten und dennoch kräftigen Beat, bei dem Golm sich vor allem die tiefen Register seines Flügels zunutze macht, „Skydiver“ könnte glatt von Thelonious Monk stammen und bietet Papayiannis eine Startrampe für mal eckige, mal süffige Saxofonlinien und „Raqs Sharqui“ wechselt zwischen besinnlichen und rhythmisch stark konturierten Passagen.