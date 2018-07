Praktisch ist sie nicht, die Harfe. Viel zu groß und zu schwer, dabei nicht mal besonders laut, sondern offenbar sehr empfindlich und kein bisschen mobil. Wer Kathrin Pechlof einmal gehört hat, weiß: Das Instrument ist aller Mühe wert. Die Harfe ist eine eigene Welt, eine Welt voller Wärme und Wohlklang, voller Schärfe und strapaziöser Klirr-, Quietsch- und Schablaute, (fast) grenzenlos dynamisch zwischen laut und leise, samtig oder blechern, in Schlieren, wohldefinierten Mehrklängen oder perlenden Wassertropfen. Auch auf „Toward The Unknown“, dem zweiten Album auf dem leider still gewordenen Label Pirouet, demonstriert das Kathrin Pechlof Trio mit dem Saxofonisten Christian Weidner und dem Bassisten Robert Landfermann die hohe Schule der Interaktion: In großen Schritten vermessen sie mit kontrollierter Entschlossenheit, gezügelten Eruptionen und kluger Empathie den direkten Weg zur Schönheit.