Jonas Imhof ¡Exquisición! Conquistador (Unit/Membran)

Das Quartett des Schweizer Schlagzeugers Jonas Imhof mit dem schönen Namen ¡Exquisición! vereint drei Bläser, wobei Tubaspieler Stéphane Métrailler weitgehend die Bassfunktion übernimmt. Für die Melodielinien zuständig sind Tenorsaxofonist Rafael Schilt und Trompeter Pascal Walpen. Die Musik auf „Conquistador“ bringt die Musik der Alpen – das wird schon an Songtiteln wie „Bergblues“ erkennbar – zusammen mit Einflüssen aus Afrika und dem Orient, manchmal muss man bei der süffigen Singbarkeit an Abdullah Ibrahims Hit „African Marketplace“ denken. Das hört sich manchmal, wenn man auf die Grundlagen von Bläserstimme und Rhythmus zurückgeworfen wird, urwüchsig und archaisch an, aber die Möglichkeiten des Ensembles sind doch vielfältiger, als man zuerst denkt. Im „Unorthodox Dance“ verbreitet Walpen tänzerische Eleganz, an anderen Stellen spornen sich die Bläser zu Exkursionen an, die erfrischend unkonventionell verlaufen.