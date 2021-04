John Goldsby Trio Segment (Bass Lion/goldsby.bandcamp.com)

Die einen mögen es grell und knallig, andere eher gedeckt in elegant pastellenen Tönen – und was den Jazz angeht, werden sich Letztere wahrscheinlich bei John Goldsby besser bedient fühlen. Seit 1994 hat sich der Bassist der WDR Big Band auf höchstem professionellem Niveau einen Standard erarbeitet, hinter den er auch dann, wenn er sich auf kleinere Formationen einlässt, kein Stück zurückgeht. Im Gegenteil: Auf „Segment“, seinem neuen Album, das er im vergangenen Frühjahr nach der Genesung von einer Krebserkrankung einspielte, scheint er es zu genießen, seinen Kontrabass ins Zentrum des Geschehens zu rücken und etwas ungebundener seiner Wege zu ziehen. Im Trio mit dem Pianisten Billy Test und dem Schlagzeuger Hans Dekker, seinen engsten Spielpartnern in der Bigband, ist alles da, was sein Spiel auszeichnet: der große, dunkle Ton, die Ruhe, die Souveränität und das Charisma, die Musik zusammenzuhalten; amtlich, auf der Höhe seiner Kunst und voller Freude, wieder dabei zu sein. Und konsequent in Pastellfarben.