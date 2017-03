Jochen Feucht Trio

Mit einer ungewöhnlichen Besetzung wartet der Sopransaxofonist Jochen Feucht auf, denn er umgibt sich in seinem Trio mit dem Vibrafonisten Dizzy Krisch und dem Gitarristen Günter Weiss. Ungewöhnlich auch die Wahl seiner Instrumente, denn Feucht spielt auf „Light Play“ auch noch Flöte und Bassetthorn – einen Abkömmling der Klarinettenfamilie – und ein wenig Perkussion. Luftig und kristallklar sind seine Kompositionen, in „Kardamon“ streift er exotische Gefilde – hier und im Titelsong kommt als Gast der Tablaspieler Suman Sarkar ins Spiel. Die Interaktion der Musiker ist zurückhaltend, aber eindringlich, und so ergeben sich im eigentümlich in der Schwebe changierenden „Lila“ beeindruckende Wechselwirkungen zwischen Feucht und Krisch. Woran einen Weiss mit seiner zwölfsaitigen Gitarre erinnert, wird einem kurz vor Schluss des Albums schlagartig klar, als die Band „Drifting Petals“ intoniert, einen Klassiker von Ralph Towner.