Jessica de Boer Grow (Challenge/Bertus)

Mit „Grow“ stellt sich die junge niederländische Jazzsängerin Jessica de Boer vor, die vor zwei Jahren ihr Studium in Utrecht abgeschlossen hat. Sämtliche Songs hat sie selbst geschrieben und ihr Gesang wirkt selbstsicher und gleichzeitig verspielt. In ihrer Band übernehmen Gitarrist Eric Brugmans und Keyboarder Manuel Wouthuysen wichtige Rollen, mit zwei Backgroundsängern hat sie vokale Unterstützung an Bord, die ihre Gesangslinien umspielen und verstärken. Die Rhythmusgruppe mit Bass, Schlagzeug und Percussion agiert flexibel und leichtfüßig und verleiht de Boers Songs einen lässigen Swing. In ihren Texten beschäftigt die Sängerin sich mit Naturphänomenen („Oak Tree“, „Harvest“, „Young Leaf“), aber auch mit den Gefühlen, die ihre Songs erst möglich machen („Courage“, „Discontented“). Ob nun mit oder ohne Worte: de Boer kreiert ein musikalisches Universum, das über die unmittelbare Bedeutung der Texte hinausgeht.