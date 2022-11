Jeremy Rose & The Earshift Orchestra Disruption! The Voice Of Drums (Earshift/earshiftmusic.bandcamp.com)

Der australische Tenorsaxofonist und Bassklarinettist Jeremy Rose ist von der archaischen Kraft der Trommel fasziniert und hat dem Instrument deshalb ein ganzes Album gewidmet. Und tatsächlich sind zwar andere Instrumente beteiligt – Trompete, Keyboards, Bass, Gitarre –, spielen aber tatsächlich eine untergeordnete Rolle, im längeren „Hold Tight“ sind sie zum Beispiel für riffartige Motive zuständig. Dräuende Keyboards erzeugen in weiten Teilen des Albums eine dystopische Atmosphäre. Aber im Vordergrund der Musik stehen durchweg die beiden Schlagzeuger*innen. Mit Simon Barker und der Koreanerin Chloe Kim, die an den meisten Stücken mitgeschrieben haben, hat Rose zwei beeindruckende Virtuos*innen am Start – und die trommeln eine Stunde lang, was das Zeug hält. Wobei trommeln hier durchaus wörtlich zu nehmen ist, die Becken ihrer Sets werden von den beiden nur gelegentlich eingesetzt.