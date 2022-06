Initiative H Polar Star (Neuklang/in-akustik)

In diesem Jahr feiert die französische Bigband Initiative H ihr zehnjähriges Bestehen, für eine so große Band ein durchaus seltenes Ereignis. Leiter und Sopransaxofonist David Haudrechy hat aus diesem Anlass eine zehnteilige Suite namens „Polar Star“ komponiert, die von den großen Entdeckern an Süd- und Nordpol inspiriert ist. Der kompakte Klang des zwölfköpfigen Ensembles ist nach wie vor der große Trumpf der Franzosen. Es ist ein satter, rockiger Sound, der potenzielle Hörer sofort gefangen nimmt. Angedickt wird dieser Klang auf „Polar Star“ von diversen Synthesizern, die viele Titel mit einer mysteriösen Atmosphäre überziehen. Die Bläser ziehen sämtliche Register zwischen cinematografischer Wucht, schmetternden Spitzen und sanften Klanglandschaften. Auch für Soli hat Initiative H Platz, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt der Musik – es geht mehr um Stimmungen und eindrucksvoll variantenreiche Klangbilder.