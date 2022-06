High Pulp Pursuit Of Ends (Anti/Indigo)

Aus Seattle kommt dieses Sextett, das eine futuristische Ästhetik mit komplexen Rhythmen und den beiden Saxofonstimmen von Andrew Morrill und Victor Nguyen verbindet. Für die Futuristik sind vor allem die beiden Keyboarder Rob Homan und Antoine Martel zuständig, die den Sound von High Pulp mit elektronischen Klangwänden geradezu überschütten. Die nervösen Beats von Schlagzeuger Bobby Granfelt verleihen dem Sound der Band eine hektische Dringlichkeit. Die aufregenden Klänge haben auch ein paar Gaststars ins Studio gelockt: Die Harfenistin Brandee Younger verleiht dem lässigen „Wax Hands“ eine weiche Ästhetik, Theo Croker feuert seine Trompetenattacken in das das Album abschließende „You‘ve Got To Pull It Up From The Ground“ ab und Altsaxofonist Jaleel Shaw veredelt das packende „All Roads Lead To Los Angeles“. Das alles macht „Pursuit Of Ends“ zu einem Album voller so noch nie gehörter Musik.