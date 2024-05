Ghost-Note Mustard N'Onions (Mack Avenue/in-akustik)

Der Begriff „Produktenttäuschung“ ist für das Kollektiv Ghost-Note rund um die beiden Snarky-Puppy-Schlagwerker Robert „Sput“ Searight und Nate Werth ein Fremdwort. „Is it dance that you want, is it dance that you need? We‘re gonna give it to you!“, gibt die unter anderen mit Bassist MonoNeon besetzte Musikerversammlung in der Nummer „Bad Knees“ zu Protokoll. Und hält sich in jeder Sekunde ihrer dritten Einspielung an dieses Dienstleis­tungsversprechen. Unterstützt von Gaststars wie Saxofonist Karl Denson oder Daumenkönig Marcus Miller, kombiniert das Ensemble messerscharfe Bläsersätze und Streicher à la CTI mit den perfekt aufbereiteten Lerninhalten der guten alten Grooveschule nach den Unterrichtsplänen der Lehrmeister James Brown und Maceo, Parliament und Prince. Da versteht man auch, weshalb Ghost-Note mit seinen YouTube-Clips für einen namhaften Schlagzeugbecken-Hersteller bis zu fünf Millionen Aufrufe verzeichnet: Mehr Funk geht nicht.