For Free Hands & Alaa Zouiten The Passing On Of The Fire (Laika/Galileo MC)

Man kennt sich schon länger, ist gar freundschaftlich miteinander verbunden. Jetzt hat das Berliner Quartett For Free Hands um den Weimarer Gitarristen Andreas Brunn in der Besetzung E-Gitarre, E-Bass, Saxofone und Schlagwerk den Oudspieler Alaa Zouiten für ein gemeinsames Album ins Aufnahmestudio gebeten. Auf fünf der insgesamt neun Stücke ist der Marokkaner zu hören und sorgt dann für einen reizvollen musikalischen Brückenschlag zwischen Orient und Okzident. Da auch Bandleader Brunn schon immer ein Faible für krumme Taktarten hatte, passt dieses Zusammentreffen bestens. Rhythmisch ausgefeilte Stücke erfreuen das Ohr auch des anspruchsvollen Hörers, schöne Melodien charakterisieren die überwiegend vom Gitarristen, zweimal aber auch vom Mann an der Oud verfassten Kompositionen. Vielfältig, bunt, groovend, lässig – die fünf Musiker aus fünf Ländern bieten hier einen eingängigen, urbanen Jazz mit einer ordentlichen Portion orientalischer Zutaten.