Focusyear Band 2022 Tiny Windows (Neuklang/in-akustik)

Am Jazzcampus Basel steigt jährlich eine neue Focusyear Band in den Ring, um miteinander zu arbeiten und ein Album einzuspielen. Das diesjährige Oktett weist mit zwei Altsaxofonisten und zwei Pianistinnen – sie ergänzen sich abwechselnd am Flügel und am Rhodes – eine interessante Besetzung auf, der spanische Flötist Fernando Brox gibt dem Ensemble eine helle Färbung. Er hat auch „On Elm Street“ komponiert, das mit seinen exzentrischen Tempowechseln zu einem eindrucksvollen Parforceritt für die Band wird. Der sinnliche Titeltrack stammt aus der Feder des amerikanischen Altsaxofonisten Alden Hellmuth und der ukrainische Trompeter Dima Bondarev hat das in der Einleitung mit Ambientflächen spielende „Don’t Do It Just Because“ geschrieben. Das extrem abwechslungsreiche Album wurde von dem argentinischen Pianisten Guillermo Klein einfühlsam und transparent produziert.