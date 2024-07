Faye Victor / Herbie Nichols SUNG Life Is Funny That Way (TAO Forms/Galileo MC)

Thelonious Monk ist oft betextet worden, sein Zeitgenosse Herbie Nichols noch nie. Dem hat die New Yorker Sängerin Faye Victor, die sich seit zehn Jahren mit Nichols‘ Songs beschäftigt hat, nun abgeholfen. „Lady Sings The Blues“ dürften viele von Billie Holiday kennen, Victor singt den Song aber nun erstmals mit seiner Bridge. Andere Nichols-Songs hat sie umbenannt, nachdem Victor einen Text dazu verfasst hatte. So verwandelte sich Nichols‘ „The Spinning Song“ bei ihr in „Descent Into Madness“ und „Another Friend“ wurde zu „Bright Butterfly“. Der erste Song von Nichols, der Victor angesprungen hat, war „House Party Starting“: Vor 24 Jahren hat sie ihn schon einmal aufgenommen (auf dem Album „Darker Than Blue“). „Nun aber“, so schildert die Sängerin die musikalische Evolution, „lebt der Song in mir, während ich ihn damals gerade zur Kenntnis genommen hatte. Das ist ein schöner Der-Kreis-schließt-sich-Moment.“