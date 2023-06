Elina Duni A Time To Remember (ECM/Universal)

Elina Duni ist zweifellos eine der begabtesten europäischen Sängerinnen. Ihr neunsprachiges Soloalbum „Partir“ von 2018 ist eines der bewegendsten Alben der jüngeren Jazzgeschichte. Dabei singt die albanisch-schweizerische Künstlerin mit Wohnsitz London vor allem Volkslieder. Auf „A Time To Remember“, eingespielt mit einem Trio um den britischen Gitarristen Rob Luft, sind erneut südosteuropäische Traditionals dabei. Auch Standards sind vertreten, doch Duni kann weder Charlie Hadens „First Song“ noch Sondheims „Send In The Clowns“ Neues hinzufügen. Man wünscht sich einen trockeneren Klang, diese tiefmelancholische Stimme möchte man noch näher am Ohr und weniger im Raum hören. Und dann singt Elina Duni zum Schluss „I’ll Be Seeing You“, begleitet nur von Luft. Die unglaublich klare, feinnervige Stimme kommt gegen den Hall an. Und trifft direkt ins Herz.