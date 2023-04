Chris Potter Got The Key To The Kingdom (Edition/ Membran)

Saxofonist Chris Potter gelingt es, selbst aus einem traditionellen Rahmen, diesmal nicht aus eigenen Stücken, bestechende neue Welten zu schaffen. Mit diesem Material, darunter Billy Strayhorns „Blood Count“, Jobims „Olha Maria“ und dem afroamerikanischen Spiritual „You Gotta Move“, unterstreicht Potter deutlich einmal mehr seine Vielseitigkeit, seinen gewaltigen Sound und ausgefeilten Ton. In den gefühlvollen Interpretation vereinen sich leidenschaftlich modaler Jazz, Post-Bop und Soul. Besonders faszinieren dabei die stets kraftvollen Aussagen, geschmackvoll lässigen Improvisationen von Saxofon und Klavier. Unterstützt wurde Potter bei dem Konzert im Village Vanguard von einer großartigen Rhythmusgruppe, bestehend aus dem einfallsreichen Pianisten Craig Taborn, dem selbstbewussten Bassisten Scott Colley und dem unerschrockenen Schlagzeuger Marcus Gilmore. Alle spielen mit extremer Energie, ermutigen sich gegenseitig Grenzen zu überschreiten, zeigen sich bei diesem Livemitschnitt hoch engagiert. Ein brillantes Stück Musik, poetisch in seiner Konstruktion und wirklich hervorragend in seiner Ausführung.