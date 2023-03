Brandee Younger Brand New Life (Impulse!/Universal)

Einer der Gründe, warum es nur sehr wenige, glaubwürdige Jazzharfenist/-innen gibt, ist die Tatsache, dass die Harfe kein Instrument ist, das sich leicht dem freien Spiel und schnellen Improvisationen hingibt. Einer Musikerin, der das gelang, war Dorothy Ashby. Damit hatte sie einen einzigartig starken und innovativen Einfluss. Darüber hinaus engagierte sie sich sozial, war insbesondere im Kampf gegen den Rassismus aktiv. Bis heute bestätigen unzählige Beispiele aktueller Musiker/-innen, die ihr Werk covern und sampeln, die überragende und dauerhafte Bedeutung von Ashbys Musik. Mit der setzt sich nun auch die junge Harfenistin Brandee Younger auf „Brand New Life“ auseinander. Hier interpretiert sie nicht weniger als fünf Stücke von Ashby, darunter das grandiose „Dust“ von Ashbys Cadet-Album „The Rubaiyat“. Nun liefert Meshell Ndegeocello die Vocals. Natürlich ist diese Hommage kein Spiegelbild der Originale, vielmehr bringt Younger frisches Leben in Ashbys Werk, integriert nahtlos zeitgenössische Genres und fügt neue Erkundungen von Harmonie, Rhythmus und Melodie ein. Und so ist Younger die Erste, die glaubwürdig aktuellen Jazz auf der Harfe spielt und zeigt, wie wunderbar dieses sperrige Instrument swingen kann.