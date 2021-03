Book Of R Gamble Music (Unit/Membran)

Getroffen haben sich Keyboarder Jan Lukas Roßmüller und Schlagzeuger Henry Hahnfeldt beim Musikstudium an der Kölner Hochschule. Ähnlich gelagerte Interessen führten dann zu diesem Duoprojekt, in dem sie ihre ungewohnte Besetzung nutzen, um Experiment und Song zu einem transparenten wie minimalistischen, durchweg grenzenlosen Soundtrack zu addieren. Darin ist stets alles im Fluss, über bestechende Grooves tänzeln mystische Sounds, deren Ursprung mal elektronischer Natur ist, mal aus nicht-westlichen Musikpraktiken zu stammen scheint. Alles klingt, im positiven Sinne, ungemein verspielt, denn ihre analoge wie digitale Instrumentierung erlaubt es, vielfältigste Stimmungen und Erinnerungen in ein irgendwie neues Klangerlebnis zu überführen. Beeindruckendes Debüt – hoffentlich bald mal im Konzert zu erleben.