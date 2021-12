Bleu Deeper (Traumton/Indigo)

Es ist eine höchst ungewöhnliche Besetzung, in der das österreichische Trio Bleu seit zwei Jahrzehnten Musik macht. Trompeter und Flügelhornist Lorenz Raab bedient auch das Harmonium, Tubaspieler Ali Angerer ist außerdem am elektrischen Dulcimer zu hören. Gemeinsam mit dem äußerst subtil spielenden Schlagzeuger Rainer Deixler machen die drei auf Album Nummer 5 eine zurückgenommene Musik, die von hoher Poesie ist. Angerers Tuba klingt sanft und zärtlich und hat mit dem volkstümlichen Charakter, den man gemeinhin mit diesem Instrument verbindet, nichts mehr zu tun. Zusammen mit dem hintergründig agierenden Deixler entsteht so eine gemütvolle Rhythmusstruktur, die Raab viel Raum lässt, sich als verwunschener Geschichtenerzähler zu profilieren. Ein Songtitel wie „Gently Done“ ist hier Programm: Man kann sich in diese Musik einhüllen wie in eine kuschelige Wolldecke, sie klingt vertraut und fremd zugleich.