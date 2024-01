BlankFor.ms Refract (Red Hook Records/Galileo MC)

Als Tyler Gilmore aka BlankFor.ms bei Jason Moran am New England Conservatory studierte, fragte ihn sein Lehrer, wie er seine elektronischen Klangideen auf analoge Instrumente übersetzen würde. „Refract“ ist eine mögliche Antwort. Loopfiguren, Tapes, Effekte interagieren überwiegend live aufgenommen in Kommunikation mit Morans Klavierimprovisationen und den Schlagzeugpassagen von Marcus Gilmore. In der Postproduktion gemeinsam mit dem Produzenten Sun Chung wurden die einzelnen mal motivisch getrennten, mal suitenhaft geklammerten Passagen zu einem Spannungsbogen zusammengeführt, stilistisch nicht festgelegt, mal um Beats, mal um schwirrende, elektronische Geräusche, mal um pointiert expressive Pianoparts gruppiert. „Refract“ ist Musik am Übergang, faszinierend gleichberechtigt im Einsatz der Gestaltungsmittel.