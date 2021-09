Bill Evans Behind The Dikes (Elemental Music)

Die Doppel-CD „Behind The Dikes“ enthält Material, das das Bill Evans Trio bei zwei Terminen 1969 in den Niederlanden eingespielt hat und das noch nie offiziell veröffentlicht wurde. Der Löwenanteil besteht aus einem Studiokonzert mit kleinem Publikum aus dem März (davor hat das Trio noch zwei Titel mit dem Metropole Orkest eingespielt, die ebenfalls enthalten sind), eine weitere halbe Stunde dauert das Live-Konzert aus dem November. Der Bassist Eddie Gomez und der Schlagzeuger Marty Morell gehörten damals zu Evans‘ Trio – übrigens seine langlebigste Formation überhaupt – und sie agieren so dicht und gleichzeitig so transparent mit dem sensiblen Pianisten, dass dem Publikum immer wieder der Atem zu stocken scheint. Wie breit das Repertoire von Evans damals war, erkennt man schon daran, dass es mit „Quiet Now“ und „Turn Out The Stars“ nur zwei Songs gibt, die das Trio bei beiden Gigs gespielt hat. Ein opulentes Booklet mit vielen Interviews rundet die exzellente Veröffentlichung ab.