Beady Belle Nothing But The Truth (Jazzland/Universal)

Neun Studioalben, 20 Jahre Karriere mit Beady Belle – die norwegische Sängerin und Songschreiberin Beate S. Lech kann zufrieden sein. Und genau so klingt sie auch auf ihrem neuesten Werk, an dem Landsmann, Bassist und Beady-Belle-Partner Marius Reksjø wieder fleißig mitwirkte. Und auch die Tastenmänner David Wallumrød und Bjarne Gustavsen sind hier klanglich bestimmende Beteiligte auf allen möglichen Instrumenten. Soul und R&B flirten dabei mit Jazz und elektronischer Musik. Funkige Grooves und gelegentliche Spoken-Word-Beiträge von Sarah Camille lassen die Songs immer wieder mal von ihrem ruhigen Flow ein wenig abheben. Die poetischen Texte aber sorgen dennoch für ein entspannendes Fundament. „Nothing But The Truth“ ist alles andere als ein spektakuläres Album. Aber es ist eine fein geschliffene Produktion mit Seele. Und mit ihrem souligen Gesang weiß Lech nach wie vor das Herz des Zuhörers zu erwärmen.