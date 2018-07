Der Gitarrist Andreas Willers harrt immer noch der großen Entdeckung – es gibt wohl keinen originelleren Saitenquäler in Deutschland. Mit dieser CD hat Willers den Vogel abgeschossen. Wie bei einer gigantischen Explosion wirft er Einflüsse in die Luft – Derek Bailey, Eric Clapton, John McLaughlin, Duke Ellington, die längst vergessene Prog-Band Gentle Giant, Charles Mingus, Jack Bruce – und probiert aus, was man davon gebrauchen kann. Das Ergebnis ist ein völlig irres Klanggebräu aus britischem Blues- und Jazz-Rock, einer experimentellen Spielauffassung und winzigen Spurenelementen der Jazztradition. An seiner Seite der famose Berliner Bassist Jan Roder und Schlagzeuger Christian Marien, für die Liner-Notes konnte Willers gar den legendären Cream-Texter Pete Brown gewinnen, der sich an manchen Stellen auf abseitigste Spuren führende Gedanken macht und dann wiederum überraschend schlecht informiert ist.