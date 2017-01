Kurz, griffig und nüchtern wirkt der Name dieser Band: Haberecht 4. Logo, es ist das Quartett von Kerstin Haberecht. Die Musik der jungen Saxophonistin klingt allerdings alles andere als lakonisch oder unterkühlt. Für ihr Debüt „Essence“ (Double Moon/In-akustik) hat die Wahlmainzerin aussschließlich auf ihre eigenen Kompositionen zurückgegriffen, und die entsprechen dem Albumtitel in jeder Hinsicht: Eine Kernaussage mit reichem Bouquet.

Sie ist gerade 28 Jahre alt geworden und spielt ihr Instrument mit einem Ton, der ausgesprochen reif klingt – voll und rund und samtig, straight und brüchig und funky; sie schreibt Stücke voll eigener Persönlichkeit, in denen die Kenntnis der alten Jazzgeschichten nicht verschwiegen wird. Kerstin Haberecht hat einen Sinn für starke Melodien und klare Motive,

Polyrhythmische Spannungen brechen auf mitten in Kompositionen, die ganz balladesk beginnen, sperrige Breaks und sanfte Melancholie finden mühelos zusammen. Hin und wieder mag es ein wenig nach Monk klingen, nach coolem Souljazz oder auch mal nach europäischem Impressionismus.

Doch sie nennt auch ein paar Einflüsse. In letzter Zeit hat Kerstin Haberecht ziemlich viel Ben Wendel gehört, Miguel Zenón und Kenny Garrett, davor Chris Potter und Mark Turner. „Und Chris Cheek vom Sound her, ihn habe ich sehr viel und sehr lange gehört.“

Ihre Band ist seit den Studienzeiten zusammen. Mit dem Schlagzeuger Mathis Grossmann arbeitet die Saxophonistin bereits seit sechs Jahren, Nicolas Hering an Piano und Rhodes sowie der Bassist Bastian Weinig kamen später dazu.

„Die Stücke auf meinem Album sind in einem längeren Zeitraum entstanden. Einige stammen noch aus der Zeit vom Bachelorstudium, andere sind ganz unabhängig davon geschrieben – aus einer Stimmung heraus oder beim Üben, wo sich etwas entwickelt, das einen berührt. Mal ist es auch eine rhythmische Idee, oder beim Hören anderer Musik kommt ein Motiv zustande. Eigentlich sind die meisten meiner Stücke für das Quartettformat geschrieben, aber nicht unbedingt auf die Personen hin, die in meiner Band spielen. Manchmal allerdings überlege ich schon in der Richtung. Es hat sich ja im Lauf der Zeit herauskristallisiert, mit welchen Musikern ich zusammen spielen möchte.“ Die Spielwiese in Haberechts Musik ist klar definiert: „Manche Grooves sind schon sehr in Stein gemeißelt. Da stehen die Sachen fest, aber in den Soloteilen ist natürlich viel Platz für die Ideen der Bandmitglieder.“