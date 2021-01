Newsticker [26.1.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Die Kölner Jazzkonferenz hat kürzlich das Stipendium „Musiker/-innen beflügeln“ ausgeschrieben. Jazzmusiker/-innen bis 30 Jahre, die durch die Corona-Krise besonders betroffen sind, sollen von Februar bzw. März an für ein halbes Jahr mit einem monatlichen Betrag von 500 Euro unterstützt werden, um an ihrer Musik und ihren Projekten arbeiten zu können. Im Spätsommer werden die Ergebnisse auf einem Konzert vorgestellt.

Schlagzeug studierte Nicky Gebhard, 1952 in Berlin geboren, erst in Dortmund, bevor er 1974 an die Hochschule für Musik und Tanz Köln wechselte. Währenddessen war er schon Drummer der Mönchengladbacher Rockband Wallenstein, arbeitete später auch für Film und Fernsehen und veröffentlichte Mitte der 1990er u.a. das Album „Gee Fresh“ unter eigenem Namen. Zudem schrieb er für diverse Fachmagazine und leitete in Mönchengladbach eine eigene Musikschule. Am 23. Januar ist Nicky Gebhard im Alter von 68 Jahren gestorben.

Der Berliner Gitarrist Ronny Graupe startete Ende März 2020 mit Beginn des ersten Lockdown seine Live-Streaming-Reihe „Into The Shed“. Nun greift er seine Idee wieder auf und setzt die Konzertreihe im Berliner Haus der Sinne fort – am 30. Januar mit dem Duo Taiko Saio & Niko Weinhold und am 6. Februar mit dem Trio WITOLD. Online-Tickets gibt es für zehn Euro, Streaming-Beginn ist 20 Uhr.

Auch im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis gibt es weiterhin Live-Streaming-Konzerte. Am 29. Januar tritt dort das Gismo Graf Trio mit Gypsy-Jazz auf und am 1. Februar spielt das Duo Daniel Stelter & Tommy Baldu im Ella & Louis. Beginn ist jeweils 20 Uhr, Tickets gibt es ab 18 Euro im Vorverkauf.