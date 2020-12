Newsticker [3.12.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Am 4. Dezember ist der Saxofonist David Murray mit Paul Zauners Band Blue Brass mit einem Live-Streaming-Konzert aus der Münchner Unterfahrt in jazzed+ zu erleben. Auf dem Programm stehen neue Stücke von Murray, aber auch Kompositionen von Lawrence Butch Morris und John Coltrane. Dieses Konzert ist im Abo von jazzed+ enthalten, das zwei Monate lang für 99 Cent ausprobiert werden kann.

In einer Pressemitteilung haben die Macher des Jazz Standard in New York geschrieben, dass der 1997 gegründete Jazzclub wegen der Corona-Krise schließen muss: „Wir haben alles mögliche versucht, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Aber wegen der Pandemie und der Monate ohne Einnahmen sowie der langwierigen Mietverhandlungen sehen wir keine Alternative für unseren Entschluss.“

Avishai Cohen feierte im April seinen 50. Geburtstag. Kurz zuvor hatte er seine Fans aufgerufen, ihm ihre Lieblingsstücke zu schicken, die der israelische Bassist und Bandleader seit 1998 aufgenommen und veröffentlicht hat. 50 dieser Vorschläge erscheinen nun in einer sechs LPs umfassenden Vinyl-Box, die in einer limitierten Auflage als „The 50 Gold Selection“ auf Cohens Label Razdaz erschienen ist.

Am 26. November ist der dänische Trompeter Allan Botschinsky gestorben. Schon als junger Musiker war der gebürtige Kopenhagener gefragter Sideman für amerikanische Jazzgrößen wie Oscar Pettiford, Dexter Gordon, Stan Getz oder Ben Webster. Nach seinem Studium an der Manhattan School Of Music Mitte der 1960er-Jahre begann er auch als Komponist und Dirigent für die Danish Radio Big Band zu arbeiten. 1985 zog er nach Hamburg, leitete eigene Ensembles und spielte unter anderem mit Peter Herbolzheimer. Botschinsky wurde 80 Jahre alt.