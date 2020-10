Newsticker [8.10.2020]

+++

Es ist gerade einmal drei Wochen her, als bekannt wurde, dass Cécile McLorin Salvant mit dem mit 275.000 Dollar dotierten „Doris Duke Artist Award“ ausgezeichnet wird. Am 5. Oktober hat die „MacArthur Foundation“ informiert, dass die 31-jährige, afroamerikanische Sängerin auch eine der „MacArthur Fellows“ 2020 sein wird und über fünf Jahre eine Summe in Höhe von insgesamt 625.000 US-Dollar ausgezahlt bekommt.

+++

Auch in diesem Corona-Jahr werden die britischen „Jazz FM Awards“ in verschiedenen Kategorien verliehen. In der Kategorie „The Innovation Award“ ist unter anderem der Schlagzeuger Moses Boyd nominiert worden und in „Instrumentalist Of The Year“ unter anderem der Saxofonist Binker Golding, dessen aktuelle Veröffentlichung „Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers“ auch als mögliches „Album Of The Year“ genannt wird. Preisverleihungen und Preisträgerkonzerte finden am 27. Oktober im Londoner Ronnie Scott’s statt, die Galaveranstaltung wird live im Internet gestreamt.

+++

Auch das New Yorker Vision Festival, das in der Regel im Juni stattfindet, musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch die verantwortliche Agentur Arts For Art hat sich entschlossen, vom 8. bis 12. Oktober nun doch unter dem Motto „Healing Soul“ eine digitale Streaming-Ausgabe zu veranstalten – unter anderem mit Wadada Leo Smith, dem Oliver Lake Organ Trio, Amina Claudine Myers und dem David Murray Trio.

+++

Am Sonntag, 10. Oktober, gibt es ein weiteres Konzert in der Reihe „Soundtrips NRW“. Im Mittelpunkt des Auftritts in der Düsseldorfer Bergkirche steht das Duo mit der Sängerin Irina Tomazin und dem Perkussionisten Michael Zerang, Gäste sind die Gitarristen und „Soundtrips NRW“-Kuratoren Erhard Hirt und Nicola Hein. Konzertbeginn ist 20 Uhr.