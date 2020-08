Newsticker [27.8.2020]

Am 25. August hat der Saxofonist Wayne Shorter seinen 87. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass hat Shorters Social-Media-Manager Jesse Markovitz exklusiv für Bandcamp das Album „Palladium 2020“ zusammengestellt. Darauf spielen unter anderem Dave Liebman, Melissa Aldana, Emmet Cohen, Nicole Glover und Jason Marsalis insgesamt 22 Shorter-Kompositionen.

Robert Glasper hat für 2021 die dritte Folge seines Projektes „Black Radio“ angekündigt. Gerade ist die erste Single erschienen: „Better Than I Imagined“, die den Pianisten und Keyboarder im Verbund mit H.E.R. und Meshell Ndegeocello zeigt. Glasper wird auch am 28. August beim „March On Washington“ auftreten – zusammen mit dem Bassisten Derrick Hodge.

Das Hamburger Portal Jazz Moves hat einen neuen Podcast an den Start gebracht: „Jazz Moves Schnack“. Alle zwei Wochen werden der Journalist (und Jazz-thing-Autor) Jan Paersch und die Saxofonistin Stephanie Lottermoser über Jazz und mehr sprechen – und ab der nächsten Folge laden sich die beiden Hosts auch Gäste ein.