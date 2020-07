Newsticker [24.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Bert Sterns Film-Doku „Jazz On A Summer’s Day“ über das Newport Jazz Festival 1958 ist auch wegen der Konzerte u.a. mit Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Thelonious Monk und Dinah Washington legendär. Aus Anlass des Kinostarts vor 60 Jahren wurde die Doku 2019 aufwendig restauriert und feierte beim New York Film Festival Premiere. Corona-bedingt veröffentlicht der Verleih Kino Lorber am 14. August die neue Fassung nun online.

+++

Eigentlich sollte am 14. März das Finale des „Neuen Deutsches Jazzpreises“ in Mannheim ausgetragen werden – mit dem Andreas Feith Quartett, Slavin/Henkelhausen/Merk und dem Yaroslav Likhachev Quartet. Wegen des Veranstaltungsverbots durch die Corona-Pandemie musste dieser Wettbewerb abgesagt werden. Die IG Jazz Mannheim hat nach Rücksprache mit den Sponsoren beschlossen, die Preisgelder, die für die diesjährige Ausgabe vorgesehen waren, paritätisch unter allen Finalist*innen aufzuteilen.

+++

Das Mozartfest und das Modular-Festival in Augsburg kommen für einen Konzertabend am 14. August zusammen. Mit dem Auftritt des Trios Brandt Brauer Frick und seinem genresprengenden Programm wird auf der Freilichtbühne eine Brücke zwischen der klassischen Musik einerseits und dem Pop und Rock andererseits geschlagen. Konzertbeginn ist 20:30 Uhr, Tickets gibt es für 22 Euro im Vorverkauf.

+++

Am 6. August feiert der ACT-Gründer, Musikproduzent und -manager Siggi Loch seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass erscheint erst der Erzählbildband „A Life In The Spirit Of Jazz“ (edel books) mit Fotos, Anekdoten und Widmungen enger Weggefährten. Drei Wochen später, am 26. August folgt die von Loch zusammengestellte Doppel-CD-Compilation (ACT/edel) gleichen Namens, mit der er dann musikalisch seine Vita erzählt.