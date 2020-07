Newsticker [2.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Wegen des Veranstaltungsverbots durch die Corona-Pandemie musste auch das Montreux Jazz Festival (MJF) abgesagt werden. Stattdessen zeigt man unter der Überschrift „Summer Of Music“ zwischen dem 3. und 18. Juli auf dem MJF-Youtube-Channel Konzertmitschnitte aus der mehr als 50-jährigen Festival-Historie – unter anderem mit John Lee Hooker, Charles Mingus, Carlos Santana, Deep Purple und Nina Simone.

+++

Vom 1. bis 22. August finden online die „Music Summer Masterclasses“ auf der neugegründeten Plattform edumusica statt. Der Gitarrist Andreas Dombert präsentiert dort ein Online-Weiterbildungsangebot, über das Jazz-Instrumentalisten wie Jan Miserre, Jan Zehrfeld oder Henning Sieverts Laienmusiker*innen in interaktiven Online-Workshops unterrichten.

+++

Die amerikanische Streamingplattform „Live From Our Living Rooms“ bietet bis zum 12. Juli unter dem Titel „Creative Summit & Fundraiser“ täglich via Zoom Workshops mit namhaften Musiker*innen wie etwa Orrin Evans, Kevin Eubanks oder Linda May Han Oh an. Zudem gibt es Webinars mit Vertreter*innen aus der Musikindustrie – beispielsweise mit Katherine McVicker von „Music Works International“ oder Cargi Shindé von „Chamber Music America“.