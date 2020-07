Newsticker [1.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Nach dreimonatigem Corona-Break öffnet das Domicil in Dortmund noch vor der Sommerpause wieder – mit drei Konzerten mit JazzLab am 1., dem Fabian Dudek Quartett am 3. und einem Doppelkonzert „Messages“ mit Hans Wanning (Piano) und Jaime Moraga Vasquez (Drums) sowie Ryan Carniaux (Trompete), Reza Askari (Bass) und Nils Tegen (Drums) am 10. Juli. Platzreservierung ist erforderlich, Konzertbeginn ist jeweils 20 Uhr.

Gestern, am 30. Juni wurden in London die Gewinner*innen der diesjährigen, britischen „Parliamentary Jazz Awards“ bekanntgegeben. Unter anderem sind Cherise Adams-Burnett „Jazz Vocalist Of The Year“, die Pianistin Sarah Tandy „Jazz Instrumentalist Of The Year“, die Bigband der Pianistin Nikki Iles „Jazz Ensemble Of The Year“ und der PizzaExpress Jazz Club in London „Jazz Venue Of The Year“.

Nach dem Wunsch und Willen der Veranstalter soll der 41. Konstanzer Jazzherbst vom 28. bis 31. Oktober stattfinden. „Pandemiebedingt teils etwas kammermusikalischer, aber mit einem heftigen Ausklang“, heißt es in der Ankündigung. Unter anderem werden das Trio der Harfenistin Kathrin Pechloff, das Matthieu Michel Quintet, Achim Kaufmann & Yorgos Dimitriadis, Christoph Grab Reflections und The Dorf zum Abschluss auftreten.