[10.6.2020]

Ursprünglich sollte die Monheim Triennale am 1. Juli mit einem Open-Air-Konzert und -Performance auf beiden Ufern des Rheins durch Marcus Schmickler eröffnet werden. Corona-bedingt musste die Premiere des neuen Festivals ins kommende Jahr gelegt werden. Dennoch wird es nun an gleicher Stelle eine Klanginszenierung von und mit Schmickler geben: „Could You Patent The Sun“ am 1. Juli ab 21.30 Uhr.

Die Deutsche Jazzunion begrüßt die Entschließung des Bundesrates zur Sicherung von Selbstständigen und Freiberuflern, um Hilfen für die Kultur- und Kreativwirtschaft nachhaltig auszugestalten. „Diese Entschließung ist ein deutliches Signal der Länder an die Bundesregierung, bei der Ausgestaltung des geplanten Konjunkturpakets angemessen auf die Arbeits- und Lebensrealität der soloselbstständigen freischaffenden Künstler*innen und Kunstschaffenden in Deutschland einzugehen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch die Verbände der Musikwirtschaft begrüßen das von der Bundesregierung verabschiedete Konjunkturpaket „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“. „Grundsätzlich erfreulich ist, dass der Kulturbereich in einem eigenen Maßnahmenprogramm adressiert ist, wodurch – neben den umfassenden finanziellen Hilfeleistungen – die besondere gesellschaftliche Rolle der Kultur gewürdigt wird“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.