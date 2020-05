Newsticker [30.5.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Das Konzertprogramm im Jazzclub BIX in Stuttgart läuft langsam wieder an – ab dem 5. Juni mit den entsprechenden Auflagen und Abstandsregelungen. Den Anfang macht das Soul Diamonds Acoustic Trio, gefolgt von einem Tribute-Konzert für Jimmy Cobb am 6., dem Trio Dupree/Schulz/Jenne am 12. und dem Gee Hye Lee Trio am 13. Juni.

+++

Eigentlich wollte die Münchner Jazzrausch Bigband heute Abend, 30. Mai, den ausverkauften Schlusspunkt für das diesjährige Jazzfest Bonn setzen, doch wegen des Veranstaltungsverbots musste die diesjährige Ausgabe in den November und ins kommende Frühjahr verlegt werden. Dennoch kann man die Musiker*innen heute ab 19 Uhr erleben – in einem Live-Stream-Gespräch mit dem Jazzfest-Leiter Peter Materna.

+++

Auch die Premiere Monheim Triennale wurde um ein Jahr auf Anfang Juli 2021 verlegt. Doch dienstags gibt es Live-Streaming-Konzerte mit Musiker*innen, die dieses Jahr bei dem neuen Festival zu hören gewesen wären. Für den 2. Juni hat Monheims „Improviser In Residence“, der Bassist Achim Tang, die Pianistin Kris Davis eingeladen – Beginn ist 19 Uhr.

+++

Die Unterfahrt in München ist weiterhin bis auf weiteres geschlossen, heißt es auf der Club-Site. Seit geraumer Zeit gibt es aber samstags Live-Streaming-Konzerte – vor allem mit Bands und Musiker*innen aus München. Heute Abend, 30. Mai, wird der virtuelle Auftritt mit dem Trio Organ Explosion gestreamt, kommenden Samstag, 6. Juni, dann der mit dem Jakob Manz Project; Beginn ist 20.30 Uhr.

+++

Der Jazzraum im Hafenbahnhof Hamburg hat sich etwas besonderes einfallen lassen, um die Szene in der Stadt zu unterstützen. Man macht „Visite“; und zwar in Hamburger Hinterhöfen, auf Terrassen oder Balkonen. Wer 300 Euro für ein Duo oder 450 Euro für ein Trio bezahlt, bekommt im Gegenzug ein „privates“ Open-Air-Konzert mit Hamburger Musiker*innen.