New York: Segue Reading Series

William ParkerIm Rahmen der „Segue Reading Series“ werden die Performance-Künstlerin Marina Abramović und der Bassist und Autor William Parker am 1. März in der New Yorker Artists Space Gallery eine gemeinsame Lesung und Performance geben. Die Lesereihe der Segue Foundation, einer gemeinnützigen Organisation zur Förderung experimenteller Poesie und Literatur, begann 1978 als „Readings Ear Inn“, initiiert durch den Dichter James Sherry, der die Organisation 1976 gründete. Segue war zunächst eine Plattform für die Dichterbewegung „Language“ und die Künstler/-innenbewegung der New School. Zuerst im Ear Inn fanden die Lesungen später in verschiedenen New Yorker Cafés und Clubs tatt, wie im Bowery Poetry Club oder in der Zinc Bar. Während der Covid-Pandemie fanden diese in Kooperation mit der Organisation und Gallery Artists Space digital statt, seitdem sowohl vor Ort, als auch per Videostream. So auch die Lesung mit Abramovic und Parker.

Abramović, 1946 in Belgrad geboren, befasst sich in ihren Performances mit Körperwahrnehmung und der Aufhebung von Distanzräumen sowie der Beziehung zwischen ihr und dem Publikum. Sie war Teilnehmerin an mehreren Documentas in Kassel und der Biennale in Venedig. 2010 fand im New Yorker MoMA ihre Performance „The Artist Is Present” statt. Die große Retrospektive „Marina Abramovic“ wird nach Stationen in London, Amsterdam und Zürich ab Oktober 2025 im Kunstforum Wien zu sehen sein. Parker, 1952 in der Bronx geboren, prägt seit den frühen 1970er-Jahren die Free-Jazz-Bewegung in New York und ist Mitgründer des Vision Festivals. Parker revolutionierte das Bassspiel, indem er den Kontrabass mit einem Doppelbogen und anderen erweiterten Techniken in den Vordergrund der Band rückte, während er gleichzeitig die tiefen Töne spielte. Er hat über 250 Alben aufgenommen, zehn Bücher veröffentlicht und Hunderte junger Musiker/-innen und Künstler/-innen unterrichtet und betreut.

