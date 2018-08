Joyce Moreno: Neuaufnahme des Debütalbums

Neueinspielung des Debütalbums „Joyce“ von 1968Die brasilianische Sängerin, Songwriterin und Gitarristin Joyce Moreno begann vor 50 Jahren ihre Karriere mit dem Album „Joyce“. Mit 71 Jahren feiert sie dieses Jubiläum auf eine Art und Weise, die in der Musikgeschichte des Landes bislang einzigartig ist: die erneute Kompletteinspielung eines Werks nach einem halben Jahrhundert. Dafür hat sie neue Arrangements geschaffen und teilte das Studio bei etlichen Titeln mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen. 1968 nahm Joyce ihr Debüt mit Kompositionen von Autoren wie Caetano Veloso, Marcos Valle, Toninho Horta oder Paulinho da Viola auf, die Arrangements, teils aus Dori Caymmis Feder, waren mit orchestralem Pastell ein Tribut an die brasilianische Soundmode dieser Zeit. Für „Joyce 50″ (Biscoito Fino) hat die Musikerin aus Rio dagegen eine jazzige Ästhetik in reduzierter Besetzung gewählt, die im Kern aus ihren vertrauten Bandmusikern Tutty Moreno (dr), Hélio Alves (p) und Rodolfo Stroeter (b) besteht. Unterstützt wird sie durch Gastauftritte vom Bossa Nova-Gitarristen Roberto Menescal, der Kollegin Zélia Duncan und Toninho Horta, auch ihr Neffe Tom Andrade ist mit von der Partie. Eine offizielle Veröffentlichung in Deutschland steht bislang noch aus.