2026: Coltrane@100

Coltrane 100Nach Miles Davis ist der Saxofonist John Coltrane die zweite Jazzgröße, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Coltrane, am 23. September 1926 geboren und am 17. Juli 1967 gestorben, ist auch heute noch eine prägende und einflussreiche Persönlichkeit der zeitgenössischen Kultur. Seine Musik war zeitlebens tiefgründig, spirituell und experimentierfreudig. Sein Label, das in den 1960er-Jahren maßgeblich zu seinem Ruf als Neuerer des Jazz mit vielen Albumveröffentlichungen beigetragen hat, Impulse! Records, wird zusammen mit Coltranes Erbengemeinschaft das Centennial unter der Überschrift „Coltrane 100“ gebührend begehen. Damit soll nicht nur der Jazzmusiker und -saxofonist John Coltrane geehrt, sondern auch auf dessen Bedeutung als zentrale Figur der Kulturgeschichte im 20. Jahrhundert verwiesen werden.

Als erstes will Impulse! die „Tiberi Tapes“ veröffentlichen, eine Sammlung privater Live-Aufnahmen, die der Musiker Frank Tiberi zwischen 1961 und 1965 in Clubs in New York und Philadelphia mitgeschnitten hat. Auf die anstehende Box mit dem kompletten Material macht eine LP mit zwei der Aufnahmen im Rahmen des diesjährigen „Record Store Day“ am 18. April aufmerksam: mit Liveversionen der Stücke „Giant Steps“ und „Satellite“ von Coltranes Quartett mit McCoy Tyner (Piano), Steve Davis (Bass) und Pete La Roca (Drums). Zudem wird Impluse! das ganze Jahr über eine Reihe stilbildender Alben von Coltrane wiederveröffentlichen; den Anfang macht am 24. April das Kultalbum „Africa/Brass“ als audiophile LP.

Und am 23. September feiert man in der Hollywood Bowl in Los Angeles die Premiere von „Coltrane 100: Legacy“. Dieses Konzert präsentiert eine Auswahl von Werken Coltranes, die symphonisch neu durch die Arbeit einiger namhafter Arrangeure interpretiert werden. Gleichfalls an diesem Abend ist die Saxofonistin Lakecia Benjamin mit ihrem Coltrane-Programm zu hören, ebenso wie zum Schluss der Trompeter Wynton Marsalis mit seiner Würdigung dieses Saxofonisten. Und zu guter Letzt hat Impulse! den Filmemacher AG Rojas beauftragt, „Acknowledgement“ aus „A Love Supreme“ als Video umzusetzen. Dafür hat Rojas das Tonstudio von Rudy van Gelder detailgetreu mit dem ausgestattet, wie es im Dezember 1964 ausgesehen haben muss, als Coltrane mit seinem Quartett dieses berühmte Album einspielte.

