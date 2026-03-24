163: Die neue Ausgabe von Jazz thing

Jazz thing 163„Mit Angelika Niescier haben wir wieder eine herausragende deutsche Jazzmusikerin auf dem Titel, die es gerne aus ihrer Komfortzone hinaus in die Welt zieht“, schreibt Jazz-thing-Chefredakteur und -Herausgeber Axel Stinshoff im Editorial zur 163. Ausgabe. „Zum Zeitpunkt des Interviews kam die Kölner Saxofonistin gerade aus Tokio, Anlass des Gesprächs war jedoch ein Album, das sie in Chicago mit zwei grundverschiedenen Quartetten aufgenommen hat – in der ,Windy City‘ hat sie besonders der Zusammenhalt in der Jazzszene beeindruckt.“ Niescier hat ihr neues Album schlicht mit „Chicago Tapes“ (Intakt/Harmonia Mundi) überschrieben, aufgenommen hat sie es mit ihrem Instrumentalkollegen Dave Rempis, mit dem Vibrafonisten Jason Adasiewicz, der Flötistin Nicole Mitchell, dem Bassisten Luke Stewart und dem Schlagzeuger Mike Reed.

Am 26. Mai wäre Miles Davis 100 Jahre alt geworden. Damit ist dieser afroamerikanische Trompeter und Bandleader (1926–1991) nicht der einzige 100-Jährige in diesem Jahr, auch die Centennials von zum Beispiel John Coltrane, Randy Weston oder Melba Liston werden 2026 begangen. „Über Miles Davis ist schon viel geschrieben worden“, ist Stinshoff überzeugt, „und zu seinem diesjährigen 100. Geburtstag dürften etliche neue Bücher und Artikel hinzukommen, die sein an Widersprüchen reiches Schaffen und Leben beleuchten. In unserem Special werden auch wir sicher nicht alle Geheimnisse dieses schillernden Jazzstars aufdecken können, aber hoffentlich tun sich doch sowohl für alte als auch neue Jazzfans einige neue Aspekte auf.“

Dann finden sich unter anderem Features über die Bassisten Henri Texier und Miroslav Vitous, über den Schlagzeuger Peter Erskine, die Saxofonisten Mark Turner und Shabaka in der neuen Ausgabe von Jazz thing. Der in New York lebende Saxofonist Tobias Meinhart hat mit Chris Potter und Marcus Gilmore über deren „Routines & Rituals“ gesprochen, und im Mittelpunkt der Folge 100 unserer Interviewreihe „Produktivkräfte der Musikwelt“ steht diesmal Sybille Kornitschky, die seit gut 20 Jahren die Geschicke der Bremer Fachmesse jazzahead! verantwortet. Zudem gibt es Stories beispielsweise über Daniel Erdmann, Lisa Bassenge, Joel Ross und Hanno Busch.

Zu guter Letzt verweist Stinshoff auf die anstehenden Termine der von Jazz thing präsentierten Konzertserien „Jazz thing at Nica Jazz Club“ am 23. April in Hamburg mit KNOWER und der Norrbotten Big Band, „Jazz thing at the King“ am 5. Mai im Kölner Jazzclub King Georg mit dem Pablo Held Trio und der britischen Trompeterin Alexandra Ridout sowie „Jazz thing at Bergson“ am 9. Mai im Elektra Tonquartier in München mit Lada Obradovic und David Tixier. All das und vieles mehr gibt es in der 163. Ausgabe von Jazz thing zu lesen, die ab dem 28. März am Kiosk ist.

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