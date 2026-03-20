Stimmen: Kooperation mit Africa Basel

Dobet GnahoréDas Stimmen-Festival in Lörrach kehrt 2026 in der Eröffnung zu seiner ehemaligen Kernkompetenz zurück und präsentiert Weltmusik. Am 18. Juni wird die ivorische Sängerin Dobet Gnahoré das Festival im Burghof Lörrach eröffnen und hat dafür ihr aktuelles, siebtes Album „Zouzou“ im Gepäck. Es ist den Kindern Afrikas gewidmet, die sie auch mit einem Waisenhausprojekt unterstützt. Auch am Folgeabend dreht sich alles um Vokalmusik und Nachwuchs aus Afrika. Mit dem 2023 entstandenen südafrikanischen Thanda Choir wird ein Jugendchor aus dem Township Khayelitsha bei Kapstadt auf der Bühne stehen. Der Chor wurde gegründet, um im gemeinsamen Singen Talente zu fördern, Selbstvertrauen zu entwickeln und Teamgeist und Verantwortung zu lernen. Die beiden Eröffnungskonzerte sind eine Kooperation mit der Kunstmesse Africa Basel. Man will damit eine Brücke zwischen Musik und zeitgenössischer afrikanischer Kunst herstellen – auch ganz konkret: Das Konzertticket berechtigt zum einmaligen Eintritt dieser Kunstmesse, die vom 17. bis 21. Juni stattfindet.

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