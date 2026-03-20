Saarbrücken: FreeJazzFestival

FreeJazzFestivalAm 25. März beginnt das FreeJazzFestival in Saarbrücken mit einem multimedialen Prolog im Kino Achteinhalb. Gezeigt werden zwei genrerelevante Filmdokumente: Nicolas Humberts und Werner Penzels Porträt „Step Across The Border“ über den Gitarristen Fred Frith und seine Freunde, dem die diesjährige elfte Ausgabe des Festivals den Namen verdankt, sowie das weniger bekannte TV-Duell „Free Jazz vs. Pop // Brötzmann vs. Doldinger“ von 1967. Den musikalischen Teil des Abends bestreitet das internationale Quartett Luciano Pagliarini (Saxofon), Joe Fonda (Bass), Peter Perfido (Schlagzeug) und Ada Rave (Saxofon). Dem Prolog folgt am Donnerstag, 26. März, ein Auftakt mit Konzerten auf dem Theaterschiff Maria Helena: Für ein Duo trifft Posaunist Christof Thewes auf den musizierenden Medienwissenschaftler Volker Schütz und sein Oszilloskop, sowie für einen zweiten Auftritt auf Hartmut Oßwald (Saxofon), Martial Frenzel (Schlagzeug) und Leo Kwandt (Schlagzeug).

Abgerundet wird der Auftakt vom Bassisten Jan Roder, dem Bassklarinettisten Rudi Mahall und dem Gitarristen Olaf Rupp unter dem Namen JR3, bevor dann am Freitag der erste „richtige“ Festivaltag beginnt. Im Sektor Heimat treffen ab nun improvisierende Individu(alist/-inn)en in diversen Besetzungen aufeinander, darunter Pianist Steve Beresford, die Saxofonisten Tobias Delius und Urs Leimgruber, Bassist Antonio Borghoni und abermals Rave. Zu den Highlights am Samstag gehören das britische Trio Alan Wilkinson (Saxofon), John Edwards (Bass) und Steve Noble (Schlagzeug) und die Supergruppe Lean Left mit den beiden The-Ex-Gitarristen Andy Moor und Terry Hessels und den Powerplayern Ken Vandermark (Saxofon) aus den USA und Paal Nilssen-Love (Schlagzeug) aus Norwegen. Ebenfalls Teil des Programms sind Fachgespräche mit dem Journalisten Ulrich Stock (Die ZEIT) und das Live-Actionpainting von Jorgo Schäfer. Ein Epilog am Sonntag mit Workshopkonzerten und Jamsessions macht aus im Grunde zwei Festivaltagen dann fünf.

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