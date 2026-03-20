Burghausen: Nachwuchs-Jazzpreis

RENNERIm Stadtsaal von Burghausen wurde am Dienstag, 17. März, das Finale um den 16. Europäischen Burghausener Nachwuchs-Jazzpreis entschieden. Fünf unter 108 Bewerbungen aus 48 Ländern ausgewählte Bands spielten live um den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis, den eine fünfköpfige Jury schließlich an das zuletzt auftretende Trio RENNER vergab. Die Münchner Band mit den Brüdern Moritz (Posaune) und Valentin Renner (Drums) und Tabea Kind (Bass) hat als Teil des Gewinns dieses Preises am folgenden Abend in der Burghauser Wackerhalle als Vorband für das Konzert des amerikanischen Gitarristen Mike Stern die 55. Internationale Jazzwoche Burghausen eröffnet.

In der Entscheidung der Jury mit den Journalisten Ralf Dombrowski, Reinhard Köchl und Roland Spiegel, der Pianistin Johanna Summer und Vorjahressiegerin Filippo Deorsola, heißt es: „RENNER sind ein besonderes Trio: Posaune, Kontrabass, Schlagzeug – eine karge Besetzung, die aber umso mehr zu sagen hat. Denn die Brüder Moritz und Valentin Renner und die Bassistin Tabea Kind sprühen vor Melodien und Impulsen, kommunizieren mit fröhlicher Perfektion, ein Team großartiger Talente, das bereits auf dem Niveau der Meister spielt.“ Den mit 3.000 Euro dotierten zweiten Platz gewann das britische Phemo Quartet um den iranischen Komponisten und Pianisten Ashkan Layegh, Platz drei und 2.000 Euro gingen an das deutsch-belgische Trio BÖE. Das Mannheimer Duo Percusiano und das polnische Quartett Know Material erhielten jeweils 500 Euro. Die Jazzwoche Burghausen läuft noch bis Sonntag, 22. März.

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Internationale Jazzwoche Burghausen