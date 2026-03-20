Biberach: Landesjazzfestival BW

Olivia TrummerAb 10. April ist das schwäbische Biberach Austragungsort für das Landesjazzfestival Baden-Württembergs. Das Festival wird seit 1987 vom Jazzverband Baden-Württemberg veranstaltet und findet jedes Jahr in wechselnden Städten statt, zuletzt 2025 in Bruchsal. Auch die Biberacher Ausgabe vereint über zwei Wochen Konzerte von Swing über Modern Jazz bis Folk mit einem eigenen pädagogischen Auftrag: Es gibt zahlreiche Workshops und Nachwuchsförderprogramme, darunter eine „Music Lesson“ mit Trompeter Joo Kraus, oder auch die Entscheidung im Wettbewerb um den Internationalen Biberacher Jazzpreis für junge Musikerinnen und -musiker. Dazu kommen eine Fotoausstellung mit dem Thema „Jazz in Biberach“ im Rathausfoyer und eine improvisierte Lesung mit Jazz-thing-Autor Ralf Dombrowski und Musiker Alex Haas am 14. April im Lesecafé der Stadtbücherei.

Musikalisch eröffnet wird das Festival am 10. April im Biberacher Jazzkeller vom Oktett des Posaunisten und Komponisten Samuel Restle. Zum weiteren Musikprogramm gehören das Trio von Sängerin und Pianistin Olivia Trummer am 11. April im Jazzkeller, die Jazzrausch Bigband und ihr Seitenprojekt Lila am 12. April in der Stadthalle, das weltmusikalische Quartett Quadro Nuevo am 16. April in de Schützenkellerhalle), sowie der Jazzchor Freiburg, der auf einer Abschiedstour von und mit seinem Gründer Bertrand Gröger am 26. April für das Abschlusskonzert des Landesjazzfestivals in der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin Halt macht.

Das komplette Programm

Landesjazzfestival Baden-Württemberg