Stuttgart: 36. Theaterhaus Jazztage

Wolfgang HaffnerVom 28. März bis 12. April dauern in diesem Jahr die Jazztage im Stuttgarter Theaterhaus. Zum 36. Mal präsentiert das zweiwöchige Festival renommierte Stars, spannende Kombinationen und interessante Newcomer quer durch alle Subgenres. Zu den ersteren gehören in diesem Jahr Pianist Abdullah Ibrahim, Sängerin Rebekka Bakken und die US-Band The Bad Plus mit einer Hommage an Keith Jarretts amerikanisches Quartett. Zur zweiten Kategorie zählen Rapper Thomas D mit der Jazz-Soul-Band The KBCS oder auch die Groove Allstars um Schlagzeuger Wolfgang Haffner mit unter anderem Nils Landgren (Posaune), Flo Dauner am zweiten Schlagzeug und Saxofonist Jakob Manz, der außerdem einen eigenen Abend mit zwei verschiedenen Besetzungen bestreitet: dem Jakob Manz Project und der „European Jazz Night“.

Zwei Generationen treffen aufeinander beim Doppelkonzert von Pianist Joachim Kühn mit seinen Young Lions und dem Duo Michael Wollny (Klavier) und Émile Parisien (Sopransaxofon), ebenso wie im Vokalensemble SenSing um Extremvokalistin Lauren Newton. Dem Andenken an John Coltrane ist zu dessen 100. Geburtstag ein Doppelkonzert gewidmet: Das Nathan Ott Quartett feat. Christof Lauer interpretiert in klassischer Quartettbesetzung die Musik des 1967 verstorbenen Giganten, das Trio Oboman – Hanson – Cagwin in unorthodoxer Instrumentierung mit unter anderem Fagott, Oboe und Englischhorn. Zur jüngeren Generation zählen die zappaeske Formation Kuhn Fu um den Berliner Gitarristen und Komponisten Christian Kühn, das madrilenische Powertrio Gilpojazz, das britisch-bengalische Tara Lily Duo (Stimme und Sitar) und das Trio um die mongolische Sängerin Enji.

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Theaterhaus Jazztage