Randy Weston: Unveröffentlichtes zum 100.

The Music Of Randy WestonAnlässlich des 100. Geburtstages von Randy Weston veröffentlicht das Freiburger Label IN + OUT Records drei Alben des Künstlers als „The Music Of Randy Weston“ (IN + OUT/in-akustik) mit bisher wenig bis nicht bekanntem Livematerial. Zugänglich gemacht für In + OUT hat die Aufnahmen der Schweizer Jazzmäzen Jaques Muyal. Der 1926 in Brooklyn geborene Pianist, Monk- und Ellington-Adept Weston, der auch phasenweise im marokkanischen Tanger lebte, hatte seit 1960 bereits auf einigen Alben, später und bis zu seinem Tod 2018 dann mit ausgeprägtem Fokus die afrikanische Herkunft in seinen Werken verarbeitet. Die drei Schätze aus den Archiven umfassen folgende Produktionen: Mit dem African Rhythm Orchestra finden wir ihn 1985 in einem Bigband-Mitschnitt in der Brooklyn Academy Of Music – eine Rückkehr auf seinen heimatlichen Boden, eingefangen während einer einwöchigen Hommage Brooklyns an seinen berühmten Sohn. Die Posaunistin Melba Liston kleidet hier Westons Kompositionen in ein episches Bigband-Gewand, das es dem Akteur erlaubt, seine Blues-, Gospel- und Gnawa-Seiten zu vereinen.

Ebenfalls mit – etwas kleiner besetzten – Bigband war Weston im gleichen Jahr beim Montreux Jazz Festival auf der Bühne. Hier werden wir Ohrenzeuge von fulminanten Versionen seiner Meilensteine, das wahrhaft kochende „African Cookbook“, der lässig groovende „African Sunrise“ und das übermütige „Congolese Children“ – alle unter der Leitung von Hale Smith. Auf der dritten CD wurden Festivalauftritte von 1988 aus Montreux, Zaragoza und Ramatuelle komponiert, sämtlich im Duo mit Monty Alexander. Hier ist es besonders reizvoll, das Geflecht aus Amerika, der Karibik und Afrika im Tastenspiel der beiden Giganten zu verfolgen. Wer tiefer in die Tasche greifen möchte, kann auch eine limitierte Sammlerbox mit Vinyl-Scheiben erwerben.

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IN + OUT Records