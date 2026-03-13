Glynde Place: Love Supreme Festival

Bill Frisell TrioDas britische Love Supreme Festival hat Headliner und Live-Acts für das Coltrane-Jahr 2026 angekündigt. Das seit 2013 in Glynde Place in der Nähe von Brighton stattfindende Open Air präsentiert von 3. bis 5. Juli auf vier Bühnen eine sommerliche Mischung aus Jazz, Soul, R&B und HipHop, lebenden Legenden und jungen Löwinnen und Löwen. Hauptattraktion ist am am 3. Juli das bewährte Ezra Collective, flankiert von einem Set von DJ Pee .Wee (alias Anderson .Paak), sowie Auftritten von Singer/Songwriter Durand Bernarr, dem afrobritischen Kollektiv Kokoroko und Sängerin Alex Isley, einer direkten Nachfahrin der ehrwürdigen Isley Brothers.

Am Samstag wird die Hauptbühne des Festivals zu einer weiteren Station im Höhenflug des britischen Rappers Loyle Carner, sowie Schauplatz eines Joint Ventures aus Temptations und Four Tops. Ebenfalls auf dem Programm stehen am 4. Juli der aufsteigende Soulman Jalen Ngonda (Daptone Records), der britische Saxofonist Courtney Pine, Bassistin esperanza spalding, sowie, wie nun enthüllt wurde, Gitarrist Bill Frisell mit Rudy Royston (Schlagzeug) Thomas Morgan (Bass) und Spezialgast Gregory Tardy (Saxofon).

Als Headliner für Sonntag bestätigt sind die Rap-Veteranen De La Soul, die seit dem Tod von David Jude Jolicoeur als Duo unterwegs sind. Mit der Philly-Soul-Formation Maze, der durch MTV-Rotation und Augenklappe unverkennbar gewordenen Sängerin Gabrielle und den Discoköniginnen von Sister Sledge sind abermals eine Reihe Legenden dabei. Frischen Wind dagegen bläst am Sonntag den Festivalgästen die Band Free Nationals entgegen, die sonst auch als Live-Band von Anderson .Paak fungiert. Die wärmste Jazz-Empfehlung ist am Abschlusstag die Begegnung von Saxofonist Joe Lovano und Pianist Antonio Faraò. Weitere Acts werden noch angekündigt.

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Love Supreme Festival