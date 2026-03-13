Dresden: Kunstpreis für Matthias Creutziger

Matthias CreutzigerDer Dresdner Kunstpreis 2026 geht an den Fotografen Matthias Creutziger und damit erst das zweite Mal seit seiner ersten Verleihung 1993 an einen Vertreter dieser Zunft. Creutziger, geboren 1951 in Härtensdorf, porträtierte als Hausfotograf der Semperoper und der Sächsischen Staatskapelle zahlreiche Stars der klassischen Musik, doch ein Großteil seiner Arbeit und seiner Leidenschaft gilt dem Jazz. Sie äußerte sich in seiner Tätigkeit als Impressario der Reihe „Jazz in der Philharmonie“ in Ludwigshafen, in Dresden der Konzertserie „Jazz in der Semperoper“ (bis 2012) sowie des von ihm und Schlagzeuger Günter „Baby“ Sommer gegründeten „Fenster aus Jazz“.

Creutzigers fotografisches Werk wurde in zahlreichen Ausstellungen gezeigt und von ihm vor drei Jahren an die Deutschen Fotothek übergeben. Dazu gehören Porträts von Miles Davis, Ray Charles, Michel Petrucciani und Pharoah Sanders. Viele seiner Fotografien, die, wie auch seine Kritiken, regelmäßig in den Dresdener Neuesten Nachrichten erschienen, entstanden im Dresdner Jazzclub Tonne, wo Creutziger ebenfalls als Hausfotograf tätig war. Seine Arbeit führte ihn aber auch nach New York, Südeuropa, Marokko und Kuba.

„Matthias Creutziger gilt als präziser Chronist der Dresdner Musikgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert“, heißt es in der Jurybegründung. „Seine Fotografien verwandeln Aufführungen und Konzerte in intensive Bildmomente, in denen sich Klang, Bewegung und Emotion verdichten.“ Neben dem mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis für Creutziger gingen zwei mit 5.000 Euro dotierte Förderpreise an das Pop-Duo Ätna und die antifaschistische Brassband Banda Comunale.

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