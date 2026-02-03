Verlosung: Listening Session mit Nils Wülker

Nils Wülker„Das ist das erste Mal, dass ich einen Namen fürs Album und alle Stücktitel hatte, bevor ich ins Studio gegangen bin“, sagt Nils Wülker in der aktuellen Ausgabe von Jazz thing. Mit dem deutschen Wort „Zuversicht“ hat der Münchner Trompeter sein mittlerweile 15. Album überschrieben. In Zeiten wie diesen, in denen populistische Strömungen die Gesellschaften zu spalten versuchen, autokratische Regierungen die demokratischen Werte über Bord werfen und sich das rechte und das linke Lager unversöhnlich gegenüberstehen, ist wohl Zuversicht mehr als nur notwendig. „Es ist eine aktive Handlung, Zuversicht zu entwickeln. Man muss sich darum bemühen“, so der 47-jährige Wülker im Gespräch mit unserem Autor Josef Engels. „Mir war klar: Wenn ich das als Albumtitel ausrufe, muss ich auch musikalisch so handeln. Deshalb wurde es zum Leitprinzip bei der Produktion: nicht zu versuchen, alles im Vorfeld festzulegen, sondern all-in zu gehen, die Zuversicht zu haben, dass gute Dinge entstehen.“

Ins Studio hat er sich drei Größen des zeitgenössischen US-Jazz geholt: Aaron Parks (Piano), Linda May Han Oh (Bass) und Gregory Hutchinson (Drums). Anders als bei den Vorgängeralben wollte Wülker diesmal einen rein akustischen Modern Jazz spielen und sich nur auf die eigene Intuition verlassen, den einen möglichen Augenblick zur Gestaltung des Klangs nutzen und ansonsten auf den Moment vertrauen, aus dem heraus im improvisierenden Miteinander die Musik entsteht. Aber Wülker will uns mit dem entspannten Flow der elf Songs von „Zuversicht“ noch anderes mit auf den Weg geben: „Mit Maximalkonfrontation und Verachtung funktionieren Debatten einfach nicht. Man muss den eigenen Radar auf das lenken, was positiv ist, und den Bereich gestalten, in dem man etwas bewirken kann. Wir sind gerade nicht in der Situation, dass sich alle passiv zurücklehnen können. Nicht umsonst heißt auch der Album-Opener ,All Hands On Deck‘.“

Bevor es im April auf Release-Tour durch Deutschland geht (dann mit Omer Klein auf dem Pianoschemel anstelle vom verhinderten Parks), gibt es am 10. und 11. Februar zwei sogenannte „Listening Sessions“ in Hamburg und München. Wülker wird jeweils vor Ort sein, aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen plaudern und sicherlich auch über die Arbeit im Studio erzählen. Eigentlich sind solche „Listening Sessions“ ausschließlich Journalist/-innen vorbehalten. Doch für die Astor Film Lounge in Hamburg und die msm Studios in München sind ab 17 Uhr auch Plätze für Fans des Trompeters reserviert. Für Hamburg und München verlosen wir je 1×2 Tickets: Schickt uns bis zum 6. Februar eine Mail an redaktion@jazzthing.de – mit dem Namen der Stadt, wo ihr zusammen mit Wülker „Zuversicht“ (Warner) im immersiven „Dolby Atmos Mix“ hören möchtet. Viel Glück!

Weiterführende Links

Nils Wülker