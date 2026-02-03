München: Professur für Terri Lyne Carrington

Terri Lyne CarringtonSeit 2021 will Bayerns Wissenschaftsministerium mit seinem Spitzenprofessurenprogramm (SPP) Forschungsförderung auf höchstem Niveau betreiben. Bislang hat man 59 Millionen Euro für Spitzenprofessuren an Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen im Freistaat bewilligt. Eine erfolgreiche Berufung im Rahmen des Programms an einer staatlichen bayerischen Universität ist bei einer Laufzeit von fünf Jahren neben der Personalstelle mit einem Betrag von bis zu fünf Millionen Euro dotiert. Das schafft hervorragende Rahmenbedingungen für die Spitzenforschung ausgewiesener Koryphäen aus dem In- und Ausland.

Vergangene Woche gab die Leitung der Hochschule für Musik und Theater München bekannt, dass die afroamerikanische Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington im Rahmen des SPP zur Spitzenprofessorin bis Ende 2028 ans Jazz Institut berufen worden ist. In ihrer Karriere war Carrington unter anderem mit Pharoah Sanders, Cassandra Wilson, David Sanborn, Dianne Reeves, Wayne Shorter und Herbie Hancock zu hören und nahm Alben unter eigenem Namen auf – wie zum Beispiel das mit einem Grammy ausgezeichnete „Money Jungle“ (Concord/Universal) oder zuletzt „We Insist 2025!“. Carrington ist Gründerin und Leiterin vom Berklee Institute of Jazz and Gender Justice und publizierte 2022 die Song-Sammlung „New Standards: 101 Lead Sheets By Women Composers“, begleitet vom Album „New Standards Vol. 1“.

„Wenn ich junge Musikerinnen und Musiker unterrichte, teile ich mein Wissen und meine Erfahrungen, aber ich erhalte genauso viel von ihnen zurück“, so Carrington anlässlich ihrer Berufung. „Im Jazz geht es immer um Kreativität und Freiheit. Künstlerische Innovation entsteht durch neue Perspektiven und Freiräume. Meine Arbeit für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Jazz hilft dabei, dass mehr Raum für neue Geschichten und neue Sounds im Jazz entsteht.“ Der Leiter des Jazz Instituts, Trompeter Claus Reichstaller, sagt: „Als internationaler Star, als Pädagogin und Produzentin wird sie unsere Studierenden inspirieren und ihnen ganz neue Perspektiven insbesondere in der Entwicklung interdisziplinärer Projekte eröffnen.“ Und der für Carringtons Berufung verantwortliche Staatsminister Markus Blume meint: „Mit Terri Lyne Carrington kommt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des modernen Jazz als bayerische Spitzenprofessorin an die Hochschule für Musik und Theater München.“

Weiterführende Links

Jazz Institut