JALC: Wynton Marsalis tritt ab

Wynton MarsalisDas Lincoln Center for the Performing Arts in New York ist seit Ende der 1950er-Jahre das bedeutendste Kulturzentrum dieser Metropole an der US-amerikanischen Ostküste und gehört auch weltweit zu den renommiertesten Einrichtungen ihrer Art. Mitte der 1980er wollte die Leitung des Lincoln Center ein anderes Publikum erreichen und veranstaltete 1987 Jazzkonzerte, die vom Trompeter Wynton Marsalis kuratiert wurden. Daraus entstand die Idee, eine eigene Jazzabteilung innerhalb dieses Zentrums einzurichten. Vier Jahre später war es dann soweit und Jazz at Lincoln Center (JALC) ging 1991 unter der Leitung von Marsalis an den Start, im Jahr darauf folgte die Gründung vom JALC Orchestra.

Mittlerweile ist JALC eine Institution in Sachen Jazz. Mit Sitz im Time Warner Center in Manhattan werden drei verschieden große Konzertsäle bespielt: das Rose Theater mit 1.200 Sitzen, der Appel Room mit 480 Plätzen und der Dizzy’s Club Coca Cola mit der intimen Atmosphäre eines Jazzclubs. Zudem unterhält man Proberäume und Tonstudios, auch gibt es pädagogische Angebote für den Jazznachwuchs. Bis heute leitet der 1961 in New Orleans geborene Marsalis diese Kulturinstitution und verantwortet die Programme für das JALC Orchestra.

Kürzlich gab der JALC-Vorstand bekannt, dass in den kommenden zwei Jahren Marsalis sukzessive von seinen Aufgaben zurücktreten wird, um Platz zu machen für eine neue Generation in der Leitung dieser anerkannten Kultureinrichtung. „Als wir 1987 Jazz at Lincoln Center gründeten, war es unser Ziel, eine dauerhafte Jazzinstitution zu schaffen, die die Menschen sowohl unterhält als auch weiterbildet, indem wir sie mit einem oft übersehenen Aspekt der amerikanischen Kultur vertraut machen“, wird Marsalis in der Pressemitteilung zitiert: „Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir seitdem erzielt haben.“

