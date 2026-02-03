Fela Kuti: Ehren-Grammy

Seun KutiBei den Grammy-Verleihungen in Los Angeles ist der nigerianische Vater des Afrobeat, Fela Kuti, posthum mit einem „Lifetime Achievement Award“ ausgezeichnet worden, fast drei Jahrzehnte nach seinem Tod im August 1997. „Fela ist seit so langer Zeit in den Herzen der Menschen. Jetzt haben die Grammys dies anerkannt, und das ist ein doppelter Sieg“, so ließ sein Sohn Seun Kuti die BBC wissen. Rikki Stein, langjähriger Freund von Fela, sagte, dass es wichtig sei, einen Mann zu würdigen, der sich für die Belange der Menschen einsetzte, und der „jede Form von sozialer Ungerechtigkeit, Korruption und Misswirtschaft geißelte.“ Seun Kuti ergänzte: „Er erinnerte uns immer daran, dass er mehr im Dienst anderer stand als im Dienst seiner selbst.“ Der Einfluss von Fela Kuti und des Afrobeats, den er zusammen mit Tony Allen prägte, ist bis heute bei Künstlern wie Burna Boy, Kendrick Lamar oder Sir Idris Elba zu hören. Felas Auszeichnung ist auch ein Zeichen der globalen Öffnung bei den Grammys, die erst 2024 die Kategorie „Best African Performance“ eingeführt haben. Kutis Landsmann Burna Boy wurde in diesem Jahr in der Kategorie „Best Global Music Album“ nominiert.

Weiterführende LInks

Grammy